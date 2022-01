Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo um ônibus com 42 passageiros no começo da noite desta sexta-feira (14) na BR-381 em Santo Antônio do Amparo, região Centro-Oeste de Minas. O acidente aconteceu no sentido São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas eram o motorista, de 25 anos, que sofreu ferimentos leves, e o copiloto, de 55, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os passageiros não se feriram.

As imagens divulgadas pela corporação mostram a parte da frente do ônibus muito danificada, com os vidros quebrados e o para-choque destruído. Ele ficou parado no canteiro central da pista, enquanto os passageiros eram levados até a marginal. O fluxo foi restrito a uma faixa, mas normalizado cerca de duas horas após o acidente.

Ainda não há informações sobre a origem e o destino da viagem, e as causas do aciente também são desconhecidas. Foram necessárias cinco equipes dos bombeiros na ocorrência, e uma guarnição permaneceu no local para aplicar serragem na pista, devido ao vazamento de óleo.

