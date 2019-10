Moradores do bairro Caiçara, na região Noroeste da capital, estão apavorados com a queda da aeronave na rua Minerva, na manhã desta segunda-feira (21), deixando pelo menos três mortos e três feridos. Este é o segundo acidente no local. No dia 13 de abril, um avião também caiu na rua Minerva. O piloto morreu.

“Tem cinco anos que moro aqui e é o segundo acidente aéreo que presencio. Depois deste, vou me mudar”, afirmou.

Outra moradora também fala do medo que é morar na região que fica a cerca de 2,5 km do aeroporto Carlos Prates. “Foi um barulho assustador. Pensei que tivesse atingido o prédio em que moro”, lembrou Adileia Araújo, de 47 anos, que reside na rua Moreal. “Estou apavorada”, admitiu.

