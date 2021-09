Um acidente envolvendo duas carretas deixou duas pessoas gravemente feridas e presas às ferragens no Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (27). O trânsito chegou a ficar completamente interrompido no local para o socorro às vítimas.

O resgate envolveu quatro viaturas e um helicóptero dos Bombeiros, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Via 040, concessionária responsável por parte da pista. Uma das pessoas foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Operação de resgate mobilizou o helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros

O acidente ocorreu por volta das 10h30, perto da trincheira da Via do Minério. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um caminhão-tanque teria perdido o freio, batendo na traseira da outra carreta. Os feridos estavam no caminhão-tanque.

