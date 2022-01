Um acidente envolvendo duas carretas causou a interdição total da BR-381, em Governador Valadares, no Leste de Minas, neste sábado (1º). Sem previsão de liberação da pista, os motoristas devem utilizar rotas alternativas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta das 4h, na altura do Km 161, próximo ao trevo do Distrito Industrial. Um dos caminhões pegou fogo. Não há informações sobre as causas da ocorrência nem se há vítimas.

A última atualização, divulgada pela PRF às 7h20, indica que a rodovia segue fechada e sem previsão de liberação.

03:55. Em Gov.Valadares,BR-381 km 161 (trevo Dist. Industrial), acidente envolvendo duas carretas (uma incendiada) causa interdição total da rodovia. Sem previsão de liberação. Há rotas alternativas (Dist. Industrial ou Bairro Santa Rita), utilize GPS para orientação de trajeto. pic.twitter.com/mTzoZalFPV — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) January 1, 2022

BR-040

Segundo o Corpo de Bombeiros, um grave acidente na BR-040, na altura do Km 647, deixou três pessoas feridas e um morto, confirmado por médicos do Samu. Uma vítima precisou ser intubada e as outras duas estão com ferimentos leves. Ainda não há informações sobre as causas da ocorrência.

Aguarde mais informações...

