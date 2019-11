Quatro mulheres ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus, na BR-354, em Cana Verde, no Oeste do Estado, na noite dessa quarta-feira (6). De acordo com testemunhas, chovia muito na hora do acidente e o motorista teria perdido o controle da direção, caindo em uma ribanceira, de uma altura aproximada de quatro metros. Doze pessoas estavam dentro do veículo.

As vítimas, de 41 , 42 e 51, além de uma sem idade identificada, receberam os primeiros socorros da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Elas estavam conscientes e com fraturas e foram levadas para unidades de saúde da região.

Em Itabirito

Dezesseis pessoas ficaram feridas em um acidente com micro-ônibus, na BR-040, em Itabirito, na região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (7). Três viaturas da Via 040, concessionária responsável pelo trecho, quatro do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero Arcanjo da corporação foram enviados ao local.

Segundo os militares, o veículo foi atingido na lateral por um caminhão e acabou descendo uma ribanceira, na altura do km 579.

Choveu durante a madrugada e início da manhã na região e a pista estava bem escorregadia, além de uma neblina densa que cobriu a região no início da manhã.

Ainda de acordo com os militares, as vítimas tiveram escoriações leves e foram levadas para atendimento médico.

