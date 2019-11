Dezesseis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma carreta, na BR-040, em Itabirito, na região Central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (7). Três viaturas da Via 040, concessionária responsável pelo trecho, quatro do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero Arcanjo da corporação foram enviados ao local.

Segundo os militares, o veículo foi atingido na lateral por um caminhão e acabou descendo uma ribanceira, na altura do km 579.

Choveu durante a madrugada e manhã na região e a pista estava bem escorregadia, além de uma neblina densa que cobriu a via no início da manhã.

Ainda de acordo com os militares, as vítimas tiveram escoriações leves e foram levadas para atendimento médico.

Outro acidente

Já na BR-354, em Cana Verde, no Oeste do Estado, um outro micro-ônibus também caiu em uma ribanceira, de uma altura aproximada de quatro metros, na noite dessa quarta-feira (6). O acidente foi no sentido Perdões. Quatro mulheres ficaram feridas. Doze pessoas estavam dentro do veículo.

As vítimas receberam os primeiros socorros da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas estavam conscientes e com fraturas.

De acordo com testemunhas, chovia muito na hora do acidente e o motorista do micro-ônibus perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira.

Leia mais:

Vídeo registra acidente com escolar em BH; confira

Crianças feridas em acidente com ônibus mineiro no Espírito Santo têm alta de hospital