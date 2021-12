Cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus de viagem da Buser no fim da tarde de domingo (26), na BR-040, altura de Ewbank da Câmara, na Zona da Mata de Minas Gerais. Todas as vítimas estavam no automóvel.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente. Devido a pista molhada, durante a descida, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e invadido a contramão, batendo contra o ônibus que seguia sentido Belo Horizonte.

Entre as vítimas estão duas mulheres, de 26 e 45 anos, e um homem, de 54. A identidade das demais pessoas que estavam no veículo não foram divulgadas.

Já o ônibus levava 28 passageiros e nenhum deles sofreu ferimentos. Um dos dois motoristas que estavam no coletivo apresentava trauma no tórax e precisou ser conduzido ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a empresa de fretamento Pedra Azul, proprietária do ônibus, disse que está dando suporte aos passageiros e motoristas. “Neste momento, além do apoio, a Pedra Azul está empenhada em garantir a melhor assistência possível aos motoristas do ônibus, que precisaram ser encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Juiz de Fora e seguem em observação. A empresa ressalta que todas as viagens são cobertas por seguro, para garantir a plena assistência de todos”, diz o comunicado.

Já a Buser lamentou o acidente e esclareceu que as causas estão sendo apuradas em perícia por órgãos competentes. A startup afirma ainda que o ônibus em questão é um veículo novo, “em excelente estado de conservação, equipado com sensores de fadiga para o monitoramento permanente do motorista, além de possuir o sistema de telemetria, ferramenta que permite o controle em tempo real da velocidade”.

