Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (5).

De acordo com a Via 040, concessionária que administra a rodovia, a batida ocorreu por volta das 6h50, na altura do km 568, próximo às entradas dos condomínios Retiro do Chalé e Ville Des Lacs. Com o impacto da colisão, quatro pessoas que estavam no VW Polo ficaram feridos, sendo dois deles em estado grave. Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BH.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG) também participou da operação de resgate.

Trânsito

Segundo a concessionária, o tráfego de veículos chegou a ser totalmente interrompido, devido à interdição nos dois sentidos da via (Rio de Janeiro e Distrito Federal) para atendimento às vítimas. Umas das pistas logo foi liberada, e os veiculos passaram a transitar de forma alternada, no esquema "siga e pare". Às 8h25 o trânsito foi totalmente liberado, mas segue lento.

