Uma mulher de 35 anos morreu nesse domingo (24) em acidente envolvendo uma moto aquática e uma lancha no Lago de Furnas, em Fama, no Sul de Minas. Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido e foi levado a um hospital de Alfenas, na mesma regional.

As duas vítimas estavam na moto aquática quando os veículos colidiram na água. No entanto, quando as autoridades chegaram no local, os ocupantes da lancha não estavam mais na embarcação. Tripulantes de outro barco prestaram socorro aos feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um helicóptero da corporação foi acionado para resgatar o homem, que foi encaminhado para o Hospital Alizira Velano, em Alfenas, com ferimentos graves na perna direita. A mulher morreu no local.

Não há informações sobre o motivo do acidente nem sobre os tripulantes da lancha.

