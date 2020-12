Um menino, de 10 anos, vítima do acidente com o ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais, permanece em estado grave na UTI Pediátrica do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. A informação é do boletim médico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), divulgado nesta quarta-feira (9).

No mesmo local, um homem, de 33 anos, permanece em estado grave, porém estável, também na UTI.

Uma menina de sete anos se recupera bem, na enfermaria do Hospital Infantil João Paulo II, após ser submetida a uma cirurgia no tornozelo nessa segunda-feira (7).

Outras oito vítimas estão no Hospital Margarida, cidade onde ocorreu o acidente.

A Policia Civil realizou a reconstituição do acidente na manhã desta quarta para apurar as causas do acidente que deixou 19 pessoas mortas e 27 feridas na tarde da última sexta-feira (4). Até o momento, o inquérito policial já ouviu 14 pessoas, incluindo vítimas, testemunhas, o motorista e uma representante da empresa de ônibus.

O acidente

O ônibus da empresa Localima Turismo saiu de um povoado na zona rural de Mata Grande, em Alagoas, na manhã de quinta-feira (3) e ia para São Paulo (SP). Ao passar por um viaduto no km 350 da BR-381, local conhecido como Ponte Torta.

Sem controle, o motorista invadiu a pista da esquerda, bateu na mureta da ponte, caiu e bateu com a parte frontal nos trilhos da Estrada de Ferro Vitória-Minas, da Vale, a 34,5 metros da ponte. Antes da queda, seis pessoas, entre elas o motorista, conseguiram saltar do ônibus e se salvar.

A principal suspeita da causa do acidente é de falha no freio do veículo. Além dos 19 mortos, 27 pessoas ficaram feridas.