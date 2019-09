Com mais de 100 pessoas socorridas para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII entre janeiro e agosto deste ano por acidentes com patinetes elétricas, a unidade de saúde, que é referência em traumas de Belo Horizonte, atendeu uma média de uma pessoa a cada dois dias. No último fim de semana, a primeira morte do Brasil durante o uso desse tipo de transporte foi registrada na capital mineira. O empresário Roberto Pinto Batista Júnior, de 43 anos, morreu após uma queda no Centro, reacendendo o debate sobre a necessidade de regulamentação.

O número aproximado de atendimentos por esse tipo de acidente no HPS até esta segunda-feira foi repassado nesta segunda-feira (9) ao Hoje em Dia pelo diretor assistencial da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Marcelo Lopes Ribeiro.

"Sou contra a forma como está sendo feito porque não existe nenhum tipo de adaptação. Não tem como regular a altura, o guidão, dependendo do tamanho da pessoa, é curto. E, além disso, não existe sistema de amortecimento das rodas", enumerou. Segundo o diretor, o caso do empresário foi o mais grave até agora, mas outras ocorrências de traumatismo craniano, fratura exposta e diversos casos em que as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram registradas neste ano no HPS.

Há cerca de quatro meses, no início de maio, a BHTrans anunciou que criaria um grupo de estudos que determinaria como seria feita a regulamentação das patinetes elétricas. A previsão inicial era de que uma consulta pública seria aberta ainda em junho, porém, isso não aconteceu até o momento. Procurada, a empresa informou que ainda não há previsão de quando o grupo concluirá os trabalhos. Integram o grupo representantes da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Política Urbana.

Empresa lamenta a morte

Questionada pelo Hoje em Dia, a Grow, empresa responsável pela Yellow e pela Grin, principais empresas de patinetes em BH, lamentou a morte do empresário ocorrida no último sábado (7). "A Grow manifesta seu profundo pesar e solidariedade com os familiares de Roberto Pinto Batista Júnior que, de acordo com fontes oficiais, sofreu um acidente fatal ao trafegar com um patinete", disse.

Em seguida, a empresa afirmou que já está em contato direto com os familiares da vítima, prestando todo o apoio possível e, também, em diálogo com as autoridades locais para "esclarecer de que forma o acidente ocorreu".

Ainda segundo a Grow, a empresa tem como prioridade a "segurança e a prevenção de acidentes", mantendo campanhas de conscientização em prol do uso correto de patinetes e bikes que são veiculadas pelo aplicativo e redes sociais. "Entre as recomendações está o uso dos capacetes. Além de orientar o usuário, a empresa já distribuiu mais de 6 mil capacetes em ações em que o usuário se desloca até o destino informado no aplicativo e retira o equipamento. As ações já ocorreram em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Santos, Rio de Janeiro", concluiu, em nota.

*Com Renata Evangelista

