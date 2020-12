Dois trechos da BR-040 em Minas ficaram com o trânsito complicado após acidentes com veículos de carga nesta terça-feira (14). Em São Gonçalo do Abaeté, na região Noroeste do Estado, uma carreta tombou na noite dessa segunda (13), sentido Distrito Federal. Já em Santos Dumont, na Zona da Mata, um caminhão virou nesta manhã e atrapalhou o fluxo sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Via 040, concessionária que administra a rodovia, a primeira ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na altura do Km 253. Até a última atualização, às 4h39 desta quarta, o trânsito no local seguia em ritmo de para e siga.

04:39 - São Gonçalo do Abaeté (MG), Km 253, tombamento c/ derramamento de carga c/ Pare-e-siga no sentido DF. Fluxo lento. Ponto de Referência: após o pedágio — Via 040 (@via040) December 15, 2020

Já em Santos Dumont, um caminhão de cimento tombou por volta das 6h30 desta quarta, na altura do Km 738. No entanto, o veículo foi removido e o fluxo liberado às 8h.

07:59 - Santos Dumont (MG), Km 738, Fluxo livre no sentido RJ. Ponto de Referência: ponte sobre o Ribeirão Patrimônio dos Padres — Via 040 (@via040) December 15, 2020

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas a ocorrência de Santos Dumont consta no sistema. Conforme o chamado, não houve vítimas.

