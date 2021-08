Um homem que ateou fogo na esposa em Santa Bárbara, na região Central de Minas Gerais, foi condenado a 33 anos de prisão. O julgamento foi realizado na última quarta-feira (11). Além do feminicídio, pelo contexto de violência doméstica, a tentativa de homicídio contra uma segunda vítima também foi reconhecida.

O fato ocorreu em junho de 2019. De acordo com a denúncia, eles eram casados e tinham um relacionamento muito conturbado. No dia do crime, a esposa estava na companhia de um outro homem num imóvel e, em dado momento, deitou-se no colchão que havia no local e adormeceu.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o réu estava a caminho de um culto religioso quando passou pela janela do local e viu a mulher deitada. Ele quebrou a janela, jogou um recipiente com álcool e uma tocha de fogo. O homem que a acompanhava entrou no cômodo e deparou-se com a ação, sendo ameaçado pelo suspeito com uma faca.

Quando a polícia chegou, a vítima estava inconsciente e caída no chão do banheiro. Ela foi levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

