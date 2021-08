Cerca de 1 milhão de mineiros que tomaram a primeira dose contra a Covid não retornaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. A situação preocupa, já que a efetividade da vacina contra casos graves da Covid só ocorre após a segunda aplicação. O número foii informado pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

"Hoje nós temos 4,2 milhões de pessoas com duas doses aplicadas. Esse número tinha que ser mais de 5,2 milhões de pessoas no nosso vacinômetro, ou seja, tem 1 milhão de dados que não foram lançados ou que as pessoas realmente não foram tomar a vacina", afirmou, em entrevista à TV Globo, nesta quinta.

Na ocasião, o médico e chefe da SES reforçou a importância de que os moradores tomem as duas doses. Atualmente, apenas a vacina da Janssen requer aplicação única. "Toda vez que a gente falar que a vacina tem eficácia de 70%, que a outra tem 60%, são com duas doses", declarou.

Até novembro

Fábio Baccheretti falou sobre a expectativa de vacinação da população de Minas. Conforme o gestor, a previsão é que 80% do público-alvo esteja imunizado com as duas doses até novembro.

Baccheretti disse ainda que a vacinação contra Covid de adolescentes entre 12 e 17 anos deve ocorrer já a partir do mês que vem, período em que, segundo ele, "a gente termina a vacinação dos adultos mineiros".

