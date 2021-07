Das quase 80 mil crianças de até 5 anos matriculadas na rede municipal e creches parceiras de Belo Horizonte, cerca de 40 mil famílias assinaram o termo de compromisso para adesão à volta presencial, informou a Secretaria Municipal de Educação. Cerca de 5 mil professores estão envolvidos no retorno às atividades.

Em relação aos alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, mais de 40 mil foram chamados a frequentar as escolas nesta etapa, com cerca de 2,5 mil docentes em atividade. Desde 5 de julho foram autorizados a retornar os estudantes dos 4º e 5º anos, que são cerca 35 mil crianças, e 1,2 mil profissionais da educação.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que "a adesão dos alunos, cujos pais assinaram termo de compromisso para este retorno, será consolidada e confirmada nos próximos dias".

A volta do último grupo de alunos da rede municipal, do 6º ao 9º ano, está programada para 5 de agosto. Eles correspondem a cerca de 30 mil estudantes que serão acompanhados por 2 mil professores.

Na capital mineira, o funcionamento das escolas está atrelado ao Matriciamento de Risco (MR), índice que mede a disseminação da Covid-19 na cidade. No momento, o MR está em 85%, o que permite atividades presenciais na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.

Já na rede estadual de ensino, 751 escolas retomaram as atividades presenciais em Minas. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), a média de adesão é de 50% dos estudantes.

A pasta destacou que a participação dos alunos nas atividades presenciais é facultativa às famílias. "Sendo assim, nos casos em que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o aluno ao ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto para garantir a continuidade dos estudos", conforme detalhado em nota.

A previsão de retorno das aulas na rede estadual após o recesso está prevista para 3 de agosto.

