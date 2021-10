Uma adolescente morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois que um carro despencou pela ribanceira na MG-435 em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (17). As causas ainda não foram esclarecidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu por volta das 5h30, quando souberam que dois homens e duas mulheres estavam envolvidos. Chegando ao local, os militares avistaram uma das vítimas, que estava na beira da pista com um dos braços quebrado.

Outras duas vítimas estavam dentro do carro, mas não estavam presas às ferragens. Uma delas tinha fraturas nos membros inferiores, o que dificultou a saída do veículo. A vítima fatal era uma jovem de 16 anos, que estava próxima à ribanceira.

A identificação dos ocupantes do carro ainda não foi informada, assim como as causas do acidente. As vítimas feridas foram atendidas pelo Samu, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.

