Metade da Grande BH está prestes a finalizar a aplicação da primeira dose contra a Covid em todo o público prioritário. Dos 34 municípios da região, 16 vacinam maiores de 12 anos. Na capital, o grupo começa a ser imunizado neste sábado. As demais cidades metropolitanas vacinam adolescentes de outras faixas etárias ou com comorbidades. A terceira dose também é realidade em praticamente todas as localidades. No entanto, algumas ainda aguardam novas remessas para avançar na campanha.

Em Belo Horizonte, pelo menos 22 mil jovens são esperados nos postos de saúde ou pontos de drive-thru até 14h deste sábado (9). Até o momento, a capital aplicou a primeira dose em 80% da população. São mais de 2 milhões pessoas.

Números considerados satisfatórios, mas que não permitem qualquer relaxamento nas medidas de proteção, como o uso da máscara. “O avanço na vacinação da população de 12 a 18 anos é um dado importantíssimo para controle da doença. Por isso, reforço a importância dos pais e responsáveis levarem a criança dessa faixa etária para receber a primeira dose. Quanto mais pessoas vacinadas e quanto mais usarmos a máscara, mais rápido iremos controlar a pandemia”, disse o infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à doença na capital, Unaí Tupinambás.

A orientação do médico foi seguida pela dentista Mirian Azevedo, mãe de João Henrique e Guilherme, de 14 e 12 anos – os 13 serão completados neste mês. Os filhos receberam a dose da Pfizer. “Muito feliz por estar concluindo na minha família a vacinação dos meninos”, afirmou a profissional de saúde.

Neste sábado, a vacinação é exclusiva para adolescentes de 12 anos e reforço em pessoas de 50 a 69 anos com alto grau de imunossupressão. Para receber o imunizante, os jovens precisam ser residentes em BH, estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais e apresentar um documento de identificação com foto.

