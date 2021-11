Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil nessa terça-feira (16) por participarem no assassinato de um homem de 41, em Campos Altos, no Alto Paranaíba. O crime teria acontecido no fim de agosto, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

De acordo com as investigações, os jovens fazem parte de uma associação criminosa denominada "Al Qaeda". Já a motivação do homicídio teria sido cobrança por conta de uma dívida de drogas.

Na ação, 90 buchas de maconha foram apreendidas na casa da vítima. A companheira dele ainda contou que, no dia do crime, teria visto dois adolescentes perto da residência, onde funcionaria uma "boca de fumo."

Os adolescentes foram encaminhados a um centro de internação em Araxá. Ambos têm passagens por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte de armas, homicídios, roubos e furtos. Eles podem responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe.

Al Qaeda

Conforme a PC, os suspeitos são integrantes da organização "Al Qaeda", conhecida pela atuação no tráfico de drogas em Campos Altos. O nome do grupo faz referência a organização terrorista criada no Oriente Médio na década de 80.

