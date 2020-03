A partir desta sexta-feira (26) a Drogaria Araújo vai fazer o agendamento para a imunização de idosos contra a gripe por meio de distribuição de senhas por ordem de chegada, a partir das 8h da manhã e a senha vale apenas para o dia da retirada até às 14h. Qualquer pessoa pode fazer a marcação e caso se forme uma fila, um funcionário cuidará para que se respeita medida de distância entre as pessoas de dois metros para evitar contágio.

Para idosos com dificuldade de locomoção, a Araujo também disponibiliza as lojas Drive-Thru, com atendimento dentro do carro.

Prefeitura de Belo Horizonte fez uma parceria com a rede de farmácias para evitar a aglomeração nas unidades de saúde onde as vacinas são aplicadas. Idosos com mais de 60 anos são considerados vulneráveis por fazerem parte de um dos grupos de risco da Covid-19. No momento, a vacina trivalente está sendo disponibilizada apenas para as pessoas com 60 anos ou mais.

A vacinação acontecerá nesta sexta-feira (26), sábado (28) e segunda-feira (30) e a continuidade da parceria dependerá do repasse de doses pelo Ministério da Saúde.

No primeiro dia de para o agendamento das vacinas houve uma sobrecarga de acessos, o que obrigou a rede a mudar o sistema de marcação. Mas segundo a Araujo os mais de 2,4 mil agendamentos feitos nessa quarta-feira (25) foram cumpridos.

Confira o endereço das lojas no site.

