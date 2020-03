O primeiro dia de vacinação gratuita nas drogarias Araujo "derrubou" o site para marcar a vacina devido à sobrecarga de acessos. A partir desta quarta-feira (25), pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para a pandemia do coronavírus e outras doenças, podem se vacinar contra a gripe em uma das 108 lojas da rede. Para evitar a aglomeração de idosos a aplicação da vacina poderia ser agendada, mas muitos pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha não conseguiram.

Por meio de nota, a assessoria da Drogaria Araujo informou que mais de 600 pessoas já realizaram o agendamento. "Neste momento pedimos a sua ajuda em evitar acessar o site enquanto corrigimos o sistema. Assim que normalizar avisaremos a todos pelas redes sociais da Drogaria Araujo".

Para acessar a plataforma assim que ela retomar seu funcionamento, basta clicar neste link, selecionar a farmácia mais próxima e escolher um horário. A vacinação ocorre de segunda a sábado, das 8h às 14h. Nas farmácias, a vacina será aplicada na entrada das lojas e, além disso, haverá vacinação nas unidades com drive-thru, para idosos com dificuldade de locomoção. Além da drogaria, as doses também vão continuar sendo aplicadas nos 152 postos de saúde da cidade.

Desde o início da semana, a procura pela vacina tem sido alta. No entanto, a Prefeitura de BH reforça que a imunização não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas protege contra outros tipos de vírus da gripe.

