Pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para a pandemia do novo coronavírus e de outras doenças, a partir desta quarta-feira (25) podem se vacinar contra a gripe em uma das 108 lojas da rede de farmácias da Drogaria Araújo.

Para evitar a aglomeração dos idosos, que no primeiro dia de campanha de imunização lotaram e esgotaram doses nos postos de saúde de Belo Horizonte, a aplicação da vacina poderá ser agendada.

Marcar um horário é muito fácil. Basta clicar neste link, selecionar a farmácia mais próxima e escolher um horário. A vacina na Drogaria Araújo ocorrerá de segunda-feira a sábado, das 8h às 14h. Assim como nos postos de saúde, a aplicação é totalmente gratuita.

Na farmácia, a vacina será aplicada na entrada das lojas e, além disso, haverá vacinação nas unidades com drive-thru, para idosos com dificuldade de locomoção. Além da drogaria, as doses também vão continuar sendo aplicadas nos 152 postos de saúde da cidade.

Desde o início da semana, a procura pela vacina tem sido alta. No entanto, a Prefeitura de BH reforça que a imunização não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas protege contra outros tipos de vírus da gripe.

Vulneráveis

Para os idosos acamados ou que moram em casas de repouso, a PBH iniciou o cadastramento para a aplicação da vacina contra a Influenza em casa. O cadastro deve ser feito até 9 de maio também pela internet ou no centro de saúde mais perto do paciente.

Meta

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), 410 mil pessoas devem ser imunizadas nesta primeira fase da campanha em BH. A partir de 16 de abril, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e doentes crônicos estão autorizados a se vacinar na rede pública de saúde.

A última fase, que vai de 9 a 22 de maio, tem como prioridade crianças de seis meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, população indígena e portadores de condições especiais.

