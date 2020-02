O tradicional bloco Alô, Abacaxi cancelou seu cortejo previsto para este domingo (23). A decisão, segundo os organizadores, foi tomada após várias tentativas para conseguir garantir o desfile mas, depois da apreensão dos carros de som e a possibilidade de mudar a data do desfile, não restou outra alternativa. Na quinta-feira (20), o Juventude Bronzeada já havia anunciado que não colocaria o bloco na rua.

O anúncio foi feito na noite dessa sexta-feira (21), via redes sociais. Representantes disseram que, além de entrar com o pedido na Justiça para liberação dos veículos, o bloco tentou readequar a data do desfile e considerou usar carros emprestados, mas nenhuma das alternativas se mostrou viável.

"Tentamos mudar o dia do nosso cortejo, para usarmos o trio que nossos patrocinadores viabilizaram e também fomos negados. Decidimos não utilizar o trio disponibilizado pela CUT e Sind-UTE por questões de segurança e de qualidade do cortejo: nosso bloco arrastou 100 mil foliões em 2019. A expectativa para este ano era ainda maior", explicava o texto publicado nas redes sociais.

O bloco explicou ainda que algumas alternativas surgiram, mas já estavam esgotados. "Recebemos a informação da Belotur de que o cortejo estava autorizado na segunda-feira (17), com o trio disponibilizado pelo patrocinador. Reunimos nossas forças e nos mobilizamos para reativar as demandas de logística e produção. Ainda durante nossa reunião, recebemos mais uma vez, a notícia contrária: nosso cortejo não poderia acontecer na nova data pois não haveria contingente de órgãos públicos", justificaram os organizadores ao dar a notícia do cancelamento do cortejo.

Pedido indeferido

A Justiça indeferiu na sexta-feira (21) o pedido de liberação dos carros de som barrados no Carnaval. Conforme a decisão, atender ao pedido da ação popular não seria proteger a realização da festa, e sim deixar de aplicar normas de trânsito.

A advogada Laura Diniz, representante legal dos blocos de Carnaval impedidos de desfilar na capital entrou com um mandado de segurança contra o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para tentar a liberação dos carros de som.

Confira nota do bloco na íntegra:

"O cortejo do Alô Abacaxi no carnaval de 2020 não vai acontecer. Esse é nosso manifesto.

Após um ano exaustivo de muito trabalho, levantamento de fundos, sangue, (muito) suor e (muitas) lágrimas, recebemos a alegação da PM de Minas Gerais que os carros de som que utilizamos estavam irregulares e os vimos serem apreendidos. Às vésperas do carnaval, do dia para a noite, o nosso trabalho de MESES, de corres aqui, ali e acolá estavam em risco.

Durante os últimos três dias, tentamos de todas as formas possíveis viabilizar o nosso cortejo e colocar o nosso bloco na rua, porém, a cada esforço, recebemos negativas do poder público:

Tentamos a liberação dos carros por meios judiciais e tivemos a liminar negada.

Tentamos mudar o dia do nosso cortejo, para usarmos o trio que nossos patrocinadores viabilizaram e também fomos negados.

Decidimos não utilizar o trio disponibilizado pela CUT e Sind-UTE por questões de segurança e de qualidade do cortejo: o nosso bloco arrastou 100mil foliões em 2019. A expectativa para esse ano era ainda maior. E os trios da CUT e Sind-UTE não ofereceriam a estrutura necessária para um cortejo seguro e confortável nessas proporções. No entanto, agradecemos e celebramos imensamente a atitude e a disponibilidade da CUT e Sind-UTE em oferecer os trios para os blocos.

A equipe do Alô Abacaxi se reuniu para fazer um pronunciamento final de cancelamento. Nesse momento, recebemos a informação da Belotur de que o cortejo estava autorizado na segunda-feira, com o trio disponibilizado pelo patrocinador. Reunimos nossas forças e nos mobilizamos para reativar as demandas de logística e produção. Ainda durante a nossa reunião, recebemos mais uma vez, a notícia contrária: nosso cortejo não poderia acontecer na nova data pois não haveria contingente de órgãos públicos.

Estamos absurdamente esgotados, frustrados e muito tristes com essa decisão envolvendo o carnaval de Belo Horizonte em 2020 e com o desrespeito para com o nossos esforços ao longo dos últimos meses.

Colocar um bloco na rua exige MUITO dinheiro, planejamento e responsabilidade. É impossível replanejar em apenas dois ou três dias tudo o que sonhamos colocar na avenida durante todo um ano. Não temos tempo hábil pra isso e nem fornecedores que atendam essa demanda.

Agradecemos a todes os nossos parceiros dessa caminhada. Valeu @xequematebebidas, @evoe.cc. Em especial, gostariamos de agradecer à @skol e @ambev que, juntamente conosco, esgotaram as possibilidades pra que nosso cortejo acontecesse. Agredecemos também aos coletivos que apostaram no nosso manifesto e se disponibilizaram a marcar com a gente. Valeu @maespeladiversidade, @mascucetas, @as_vadias. Engrandecemos também aos artistas @labtransborda @fenixgraffiti, @eu.mave, @fabianasantana, @cadu_passos, @ronaldoalvesphoto, @teemarket_, @colabloja, que apoiaram nosso projeto e se disponilizaram a compô-lo com sua arte e seu manifesto. Agradecemos à nossa bateria e todas pessoas que colaboraram com a vaquinha. Haverá prestação de contas e podem ter certeza de que ele será usado no momento certo para fazer reverberar o nosso manifesto.

Nosso tema para 2020 é "Eu-manifesto". E nosso Alô, nessas circunstâncias, é nosso NÃO à arbitrariedade, ao abuso de poder, à construção unilateral, à injustiça com os REAIS responsáveis pela festa que o poder público toma como uma das maiores do Brasil.

Nosso carnaval é do povo, é de luta, de rua e de resistência — e não é qualquer percalço que vai nos derrubar.

Hoje, o Alô Abacaxi opta por calar sua voz. Mas aguardem! Que ela vem com mais força e mais eco!"

