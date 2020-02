O Juventude Bronzeada, um dos maiores blocos do Carnaval de Belo Horizonte, cancelou o desfile de 2020. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pelas redes sociais do grupo, que está entre os envolvidos no imbróglio de carros de som com a Polícia Militar.

O cortejo aconteceria na próxima terça-feira (25). Tradicional, o Juventude é um dos blocos com maior apelo de público no último dia do desfiles. No ano passado, mais de 10 mil pessoas participaram da concentração, na avenida Assis Chateubriand, no Floresta, região Leste da capital.

Por meio de nota, a coordenação do bloco informou ter sido surpreendia "às vésperas do Carnaval" ao ser informada que o veículo que utiliza como caminhão-palco está em desconformidade com o exigido pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), mesmo já atendendo os procedimentos solicitados pela Belotur e Corpo de Bombeiros.

"Nos anos anteriores, contudo, não foi feita esta exigência (de documentação do Detran), e a mesma documentação que possuímos hoje foi suficiente para que o caminhão-palco pudesse circular, sem qualquer problema ou impedimento", ressaltou a organização.

Nesta quinta-feira (20), a Justiça negou o pedido de liminar feito pelos blocos para que os trios elétricos barrados pela PM pudessem sair no Carnaval de Belo Horizonte. Juntos, os 60 blocos impactados pela medida podem arrastar até 2 milhões de pessoas pelas ruas da cidade.

Desde o início desta semana, os organizadores dos cortejos estão correndo contra o tempo e apreensivos. No último fim de semana, veículos foram apreendidos e cortejos tiveram que sair no chão após operações dos militares às vésperas das concentrações.

A PM diz que os veículos estão com a documentação irregular, uma vez que não possuem autorização para transportar passageiros na parte superior. A regra existe pelo desde 1997, quando o Código de Trânsito foi criado, mas nunca foi impedimento para saída dos blocos na cidade. Os organizadores protestam, pois se reúnem desde o ano passado com órgãos públicos para programar a festa de 2020.

"Soma-se a esse contexto o fato de a PMMG não ter participado de nenhuma reunião prévia entre blocos e autoridades públicas. Nesses espaços, seria possível aprofundar a discussão sobre a segurança durante a festa ou, ao menos, avisar aos blocos sobre as mudanças no entendimento da lei", diz a nota do Juventude Bronzeada.

