Oito pacientes internados na enfermaria do 6º andar do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, foram infectados pela Covid-19. A contaminação, de acordo com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), ocorreu de uma outra pessoa que também estava hospitalizada no local. Todas as vítimas tinham doenças crônicas.

O caso aconteceu nesta semana e todos que receberam o diagnóstico positivo para o novo coronavírus foram transferidos para o Hospital Eduardo de Menezes. Os servidores da enfermaria foram submetidos a exames, que descartaram a contágio. Caso algum apresente sintomas da doença, será imediatamente afastado, garantiu a fundação.

Em nota, a Fhemig disse que identificou o "paciente fonte" e adotou todas as medidas de segurança necessária. "Além do isolamento imediato, foi feita a desinfecção terminal das enfermarias e foi aumentado o prazo de troca de acompanhantes, de 24 para 48 horas, para evitar a circulação de pessoas que têm contato externo", detalhou.

Segurança

Ainda conforme a fundação, os funcionários do HPS são treinados para lidar com pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. "Destaca-se ainda que o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) não possuem distinção entre as unidades, sendo que a recomendação de uso varia conforme a complexidade do paciente. Ou seja, mesmo não sendo referência, o HJXXIII está apto para tratar pacientes com a doença".

