São esperadas, nesta quarta-feira (12), chuvas com volume de até 100 milímetros (mm) em Belo Horizonte e região metropolitana. Por conta disso, a Defesa Civil da capital emitiu alerta sobre a possibilidade de precipitações fortes e, inclusive, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O comunicado é válido até 8h desta quinta, mas a previsão é de muita água pelo menos até esta sexta-feira (14). O motivo é uma frente estacionária que atua sobre Minas nesta semana, ou seja, que não se move e provoca as chuvas no Estado. Trata-se da mesma frente que atua sobre São Paulo, e que também já causou diversos estragos por lá.

Segundo o meteorologista Heriberto dos Anjos, do Geoclima Soluções Ambientais, "a frente estacionária não avança, não segue para o oceano, por exemplo, e fica parada provocando chuvas significativas e grandes acumulados". Somente nesta quarta, deve chover entre 70 e 100 mm, e a previsão é de muita chuva em todo o Estado. Não há previsão de trégua nos próximos dias.

Na região Sul de Minas, também castigada pelas chuvas dos últimos dias, a previsão ainda é de outras rempestades, com volumes de chuvas que podem chegar aos 100mm, assim como em outras regiões do Estado, especialmente nas cidades de Piumhi, Formiga, Campo Belo, Alfenas, Varginha, Lavras, São Lourenço, Andrelândia, Juiz de Fora, São João Del Rei, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Ubá, Cataguases, Muriaé, Ouro Preto, Itaguara, Divinópolis, Oliveira, Viçosa, Passos, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá.

Em BH, das nove regionais, sete já superaram a média histórica de precipitações para fevereiro. Veja abaixo:

Todo cuidado é pouco

Com o solo constantemente molhado e expectativa de mais temporais, o órgão municipal orienta moradores a redobrar a atenção. Dentre as recomendações, está o alerta para o surgimento de trincas nas paredes ou água minando em barrancos. Se algo do tipo ocorrer, é necessário chamar imediatamente a Defesa Civil pelo número 199.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes.⠀⠀

- Água empoçando no quintal.⠀⠀

- Portas e janelas emperrando.⠀⠀

- Rachaduras no solo.⠀⠀

- Água minando da base do barranco.⠀⠀

- Inclinação de poste ou árvores.

Veja mais recomendações da Defesa Civil:

7h49 - Possibilidade de pancadas de chuva (70 a 100 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de quinta-feira (13). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/AjaElp2l1d — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 12, 2020

Leia mais:

Mulher morre soterrada no Sul de Minas e número de óbitos 'por chuvas' desde janeiro sobe para 60

Câmara devolve mais de R$ 57 milhões para a PBH; verba será usada na recuperação da cidade