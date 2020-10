Um forte temporal com rajadas de vento está previsto para atingir Belo Horizonte. A tempestade, conforme especialistas, terá início no fim da noite de sábado (23). Mas o volume significativo de chuva deve ocorrer entre domingo (24) e segunda-feira (25).

No período, a quantidade de água aguardada é de 90 milímetros. A chuva deve vir acompanhada de ventania de até 50 km/h. Além disso, os termômetros também devem ficar em baixa. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura no fim de semana não deve ultrapassar os 22ºC.

A chuvarada, segundo explicou o meteorologista Claudemir Félix, ocorrerá por causa da chegada a Minas Gerais de uma área de instabilidade. "Vem da região Amazônica e vai formar um corredor de umidade, provocando muita chuva", disse.

"E nessa época do ano, geralmente as precipitações são acompanhadas de rajadas de vento", prosseguiu. Ainda conforme o meteorologista, a previsão é de que o temporal ocorra em forma de pancadas ao longo do dia. Por isso, não deve chover constantemente.

Para esta sexta-feira (23) também há prognóstico de chuva - mas em volume bem menor. A Defesa Civil emitiu alerta informando que, até as 8h de sábado, são esperados 20 milímetros de precipitações. O vento pode atingir uma velocidade de 45 km/h.

Ciclone

O ciclone tropical previsto para os próximos dias não atingirá a capital mineira, garantiu Claudemir. O fenômeno, que também pode provocar temporais com fortes ventos, ainda não se formou. Mas, ocorrendo, vai afetar parte do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. "Mas ele não chega a BH", enfatizou o meteorologista. Saiba mais sobre o ciclone subtropical que pode provocar chuva de até 100 milímetros no domingo em Minas