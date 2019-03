Um novo golpe aplicado na internet foi identificado e afeta diretamente os motoristas mineiros. Conforme a Polícia Civil, criminosos criaram um site falso do Detran de Minas para roubar dados pessoais e informações do cartão de crédito das vítimas. Além disso, os golpistas também geravam boletos para pagamento em redes bancárias. Nestes casos, o dinheiro era destinado diretamente para as contas dos criminosos.

A falsa página do Detran foi descoberta por investigadores nesta terça-feira (12), e era direcionada para aqueles que solicitavam serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O site foi retirado do ar e o caso está sendo investigado para apontar os responsáveis do golpe.

Por enquanto, ainda não há informações sobre quantas pessoas foram vítimas dos bandidos. Os motoristas lesados devem procurar a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência.

Alerta

Para evitar cair no golpe, a recomendação é que o usuário digite no navegador da web o endereço detran.mg.gov.br. Isso porque os sites falsos podem ter endereços semelhantes ao oficial, "com o objetivo de induzir o usuário ao erro".

"O mais seguro é digitar diretamente o endereço "detran.mg.gov.br" na barra do navegador, em vez de fazer a pesquisa no buscador ou clicar em links enviados por e-mail ou aplicativos de mensagens", alertou a corporação.

Ainda conforme a polícia, qualquer pessoa pode denunciar, de forma sigilosa, ocorrências desse tipo ao Disque Denúncia, pelo número 181.

