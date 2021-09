O serviço de mensagens de texto da Defesa Civil de Belo Horizonte enviou, de forma equivocada, alertas para riscos de chuvas fortes na capital mineira neste domingo (26). Cidadãos cadastrados no sistema receberam as informações durante o período da manhã. O conteúdo já foi corrigido e o órgão alega erro no sistema.

As informações equivocadas alertavam para tempestades com volume de 20mm a 30mm de água por hora, o que é considerado chuva forte. Em uma atualização no início da tarde deste domingo (26), a Defesa Civil informou que há tendência de aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas em Belo Horizonte.

Em contato com a reportagem, a assessoria do órgão informou que o sistema de mensagens disparou automaticamente informações enviadas pela Defesa Civil estadual. A Defesa Civil de Belo Horizonte afirma já ter solucionado a questão.

