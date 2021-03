Servidores administrativos de 23 setores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), entre eles funcionários lotados no gabinete e nas assessorias de comunicação e estratégica, estão entre os 828 que terão a legalidade da vacinação contra Covid-19 investigada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e Ministério Público. A suspeita é de que pelo menos parte do grupo tenha furado a fila de prioridade para imunização.



O caso levou à demissão do titular da pasta, Carlos Eduardo Amaral, na noite de quinta-feira (11). Ele estava na lista e alegou não ver irregularidade na imunização. O secretário-adjunto, Marcelo Cabral, também foi dispensado.



Além deles, foram vacinados 27 integrantes do gabinete da secretaria, 18 da Assessoria da Comunicação Social, dez da Assessoria Estratégica e servidores da Farmácia de Minas, entre outros. Na justificativa consta “trabalho em campo”, “trabalho presencial” e idade superior a 60 anos.



O Hoje em Dia não publicou os nomes porque o caso está sob apuração. “No presente momento, não se pode fazer nenhum juízo de valor relativamente à referida listagem, mesmo porque ainda não se sabe quem recebeu a vacina corretamente e quem a tomou de maneira indevida”, informou a ALMG, em nota.



Nesta quinta (11), a Assembleia instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de pessoas que estão fora dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Os deputados estaduais terão 120 dias para realizar as investigações, que também vão apurar o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia em Minas e a não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos de saúde.



A decisão pela instauração da CPI ocorreu após uma reunião de seis horas com a presença de parlamentares e do agora ex-secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Eduardo Amaral. Ele teria confirmado a vacinação dos 500 servidores, por decisão própria. No entanto, o total superou 800. Muitos não teriam contato direto com o público e, portanto, não se enquadrariam nos critérios de prioridade, de acordo com o Plano Nacional de Imunização.



Veja a quantidade de servidores vacinados por setor da Secretaria de Saúde

- Assessoria de Assistência Social (1)

- Assessoria de Comunicação Social (18)

- Assessoria de Parcerias em Saúde (5)

- Assessoria Estratégica (10)

- Controladoria Setorial (1)

- Gabinete (27)

- Núcleo de Judicialização em Saúde (3)

- Piloto do CBMG (1)

- PMMG/Comave (12)

- Saúde em Rede – Deliberação Coes (12)

- Coordenação de Assistência Farmacêutica (242)

- Coordenação de Atenção à Saúde (1)

- Coordenação de Gestão, Finanças e Prestação de Contas (3)

- Rede de Frio (1)

- Central de Regulação Macro (3)

- SRSBH (2)

- Subsecretaria de Gestão Regional (25)

- Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde (178)

- Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde (68)

- Subsecretaria de Regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde (8)

- Subsecretaria de Vigilância em Saúde (198)

- Transporte em UTI Terrestre (5)



Leia mais:

Secretário e adjunto da Saúde, dispensados após vacinarem contra Covid, deverão receber segunda dose

Assembleia devolve lista incompleta de vacinados ao governo e diz que 'episódio é gravíssimo'

Atual presidente da Fhemig, Fábio Baccheretti assume Secretaria de Saúde em Minas