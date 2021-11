Com os problemas enfrentados na paralisação dos motoristas de ônibus em BH, passageiros procuraram alternativas como o metrô para chegar ao destino nesta segunda-feira (22). Conforme informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), houve aumento no número de composições para atender a alta demanda

“Em razão do anúncio de greve do transporte rodoviário, mais trens foram disponibilizados para atendimento à população. O horário de atendimento no pico, com intervalo de 7 a 10 minutos, será estendido de acordo com a demanda monitorada pelo Centro de Controle Operacional”, diz a nota.

Por volta das 9h, a estação José Cândido, na região Nordeste de BH, por exemplo, apresentava fluxo normal de passageiros.

Ainda em horário de pico, a reportagem do Hoje em Dia verificou que ambos os sentidos do metrô seguiam normalmente. O intervalo entre os trens foi respeitado, e os vagões não apresentavam lotação. Além disso, os ocupantes pareciam cumprir as medidas de saúde e segurança, com uso de máscara e distanciamento social na medida do possível dentro do transporte.

Passageiros contaram que o metrô foi a única opção viável no momento. Sem ônibus e com preços acima da média em aplicativos, muitos escolheram o metrô para, depois, completar o caminho a pé, se preciso.

A assessoria da companhia ainda explica que conta com uma composição posicionada para operar caso haja um aumento de passageiros.

Leia Mais:​

Com zero viagens, moradores do Barreiro são os mais atingidos pela greve dos motoristas de ônibus

Tarifa de aplicativos dispara com a falta de ônibus em BH