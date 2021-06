Alunos de 98 escolas estaduais de Minas Gerais voltam às aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira (21). O retorno para estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental ocorrerá em 25 municípios do Estado, localizados em macrorregiões incluídas na Onda Amarela do programa Minas Consciente.

Inicialmente, o aval havia sido dado para 279 colégios de municípios também da Onda Verde. Com a regressão de localidades para a Onda Vermelha, porém, apenas cidades das macrorregiões Sudeste e Vale do Aço estão autorizadas.

Conforme informou a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), a volta será híbrida, facultativa e em municípios que não tenham apresentado restrições que impeçam a atividade. A pasta não informou quantos alunos, ao todo, retornarão.

“A participação dos estudantes nas atividades presenciais é facultativa às famílias. Sendo assim, nos casos em que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o aluno ao ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto, para garantir a continuidade dos estudos. O estudante que optar em permanecer com suas atividades neste formato, continuará desenvolvendo suas atividades sem prejuízos”, informou a SES.

A secretaria pede, ainda, que as famílias fiquem atentas às comunicações feitas pelas instituições para que recebam as orientações necessárias. “Em caso de dúvidas, o contato com o gestor escolar é de extrema importância para esclarecimentos de todas as informações”, disse em nota.

Continuidade

O governo também informou que acompanha semanalmente a evolução das ondas no Estado, como forma de organizar o processo do ensino híbrido na rede estadual. No caso dos municípios que progredirem para a Onda Amarela e não apresentarem restrição da prefeitura para o retorno, “sempre haverá uma semana de atividades apenas de planejamento e recepção dos profissionais da educação antes do acolhimento presencial dos alunos, na semana seguinte”.

Checklist

Para a retomada das atividades presenciais, todas as escolas devem cumprir uma lista de checagem para aplicação dos protocolos sanitários, com adequações no ambiente e disponibilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs), produtos de higiene e limpeza.

Haverá distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os estudantes, com alternância de atividades presenciais e remotas. A cada 14 dias serão avaliados os indicadores epidemiológicos para que seja programado um novo avanço. Após o grupo atual, a previsão é de que seja realizado o retorno do 3° ano do ensino médio, seguido pelo 9° ano do fundamental.

Confira lista de escolas e cidades que retornam as atividades nesta segunda-feira:

EE Herculano Martins, em Montezuma EE da Fazenda Palmeiras, em Rio Pardo De Minas EE Elesbão José Dos Santos, Rio Pardo De Minas EE Elpídio Ribeiro Dos Santos, em Rio Pardo De Minas EE Geraldino Francisco Da Silva, em Rio Pardo De Minas EE José Cristiano, em Rio Pardo De Minas EE Norberto De Almeida Rocha, Rio Pardo De Minas EE Antônio Penna Sobrinho, em Caratinga - EE Dom Carloto, em Caratinga EE João Moreira Franco, em Caratinga EE Mary Lucca Chagas, em Caratinga EE Menino Jesus De Praga, em Caratinga EE Princesa Isabel, em Caratinga - EE Professora Maria Fontes, em Caratinga EE Sinfrônio Fernandes, em Caratinga EE Monsenhor Rocha, em Santa Bárbara Do Leste EE Coronel Fabriciano Felisberto De Brito, em Antônio Dias EE Germano Pedro De Souza, em Antônio Dias EE Coronel Silvino Pereira, em Coronel Fabriciano EE Intendente Câmara, em Coronel Fabriciano EE Padre Deolindo Coelho, em Coronel Fabriciano EE Professor Francisco Letro, em Coronel Fabriciano EE Professora Celina Machado, em Coronel Fabriciano EE Zacarias Roque, em Coronel Fabriciano EE Capitão Egídio Lima, em Timóteo EE Getúlio Vargas , em Timóteo EE José Ferreira Maia, em Timóteo EE Leôncio De Araújo, em Timóteo EE Tenente José Luciano, em Timóteo EE Antônio Martins Pereira, em Itabira EE Dona Eleonora Nunes Pereira, em Itabira EE José Ricardo Martins Fonseca, em Itabira EE Major Lage ,em Itabira EE Professor Manoel Soares, em Itabira EE Professora Palmira Morais, em Itabira EE Antonino Ferreira Mendes, em Rio Piracicaba EE Marinho Silva, em Rio Piracicaba EE Arthur Berganholi, em Araçuaí EE Da Fazenda Diamantino, em Araçuaí EE Hilário Pinheiro Jardim, em Araçuaí EE José Dos Santos Neiva, Araçuaí EE Professor Leopoldo Pereira, em Araçuaí EE Professora Aparecida Dutra, em Araçuaí EE Coronel Mariano Murta, em Coronel Murta EE Cônego Figueiró, em Francisco Badaró EE Presidente Juscelino Kubitschek, em Francisco Badaró EE São Sebastião, em Francisco Badaró EE Antônio Ramalho Mota, em Jenipapo De Minas EE De Vereda Do Paraíso, em Ninheira EE Deputado Chaves Ribeiro, em Taiobeiras EE Dona Beti, em Taiobeiras EE Professora Dona Preta, em Taiobeiras EE Catulo Cearense, em Virgem Da Lapa EE Olegário Maciel , em Virgem Da Lapa EE São Domingos, em Virgem Da Lapa EE De Belmiro Braga, em Belmiro Braga EE Adolfo Ferreira De Barros, em Capitão Enéas EE José Patrício Da Silveira, em Capitão Enéas EE Nossa Senhora Da Guia, em Capitão Enéas EE Dona Valentina Alkimim, em Claro Dos Poções EE Cordiolino Souza Santos, Francisco Sá EE Donato Santos, em Francisco Sá EE Eliseu Laborne, em Francisco Sá EE João De Deus Dias, em Francisco Sá EE Zeca Guida, em Francisco Sá EE Professor Oswaldo Simões, em Grão Mogol EE Edmilson Bicalho Noronha, em Itacambira EE Major Alexandre Rodrigues, em Mirabela EE Santa Maria, em Mirabela EE Antônio Figueira, em Montes Claros EE Augusta Valle, em Montes Claros EE Beato José De Anchieta, em Montes Claros EE Carlos Versiani, em Montes Claros EE Clóvis Salgado, em Montes Claros EE De Santa Rosa De Lima, em Montes Claros EE De São Pedro Da Garça, em Montes Claros EE Deputado Esteves Rodrigues, em Montes Claros EE Dom João Antônio Pimenta, em Montes Claros EE Domingos Barbosa Braer, em Montes Claros EE Dona Quita Pereira, em Montes Claros EE Doutor Antônio Augusto Veloso, em Montes Claros EE Doutor João Alves, em Montes Claros EE Francisco Lopes Da Silva, em Montes Claros EE Francisco Peres, em Montes Claros EE Francisco Sá, em Montes Claros EE Gonçalves Chaves, em Montes Claros EE Irmã Beata, em Montes Claros EE João De Freitas Neto, em Montes Claros EE Monsenhor Gustavo, em Montes Claros EE Professora Cristina Guimarães, em Montes Claros EE Professora Dilma Quadros, em Montes Claros EE Professora Helena Prates, em Montes Claros EE Professora Marilda De Oliveira, em Montes Claros EE Secundino Tavares, em Montes Claros EE Simeão Ribeiro Dos Santos, em Montes Claros EE Vereador Francisco Tofani, em Montes Claros EE Zinha Prates, em Montes Claros EE Mestre Braga, em São João Do Pacuí

(*) Com informações da Agência Minas

