A central de distribuição da multinacional Amazon que logo será operada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já encerrou a contratação de 300 funcionários. Mas ainda estão abertas 54 vagas temporárias, para atuar durante o aumento da demanda no fim do ano, por causa da Black Friday e do Natal.

De acordo com a empresa Avanti Humanas, responsável pelo recrutamento, são 44 vagas para auxiliares operacionais e dez para operadores de empilhadeira. As contratações variam de 30 a 90 dias e devem acontecer até dia 25 de novembro.

O salário para auxiliar operacional é R$ 1.105 e para operador de empilhadeira é R$ 1.570. A empresa oferece transporte fretado e alimentação no local de trabalho.

Interessados devem enviar currículo para vagaslog@avantihumanas.com.br.

Inauguração

Segundo o governo de Minas, a central de distribuição da Amazon está em fase de pré-operação e entra em total funcionamento nos próximos dias. Outros dois novos centros serão criados no Brasil: um em Santa Maria, no Distrito Federal, e outro em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.

Conforme a Amazon, a empresa conta com outros cinco pontos de distribuição pelo país. Quatro deles estão localizados no município de Cajamar, na Grande São Paulo, e um Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. A companhia americana afirmou ainda que, no Brasil, são oferecidos cerca de 30 milhões de produtos em mais de 30 categorias que incluem ampla variedade de itens de pequenas e médias empresas nacionais.