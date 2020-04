A Cervejaria Ambev informou que Minas receberá 30 mil unidades de álcool em gel, que está sendo produzido pela empresa. Cada garrafinha tem 237 ml do produto. Além disso, a fábrica da Ambev em Sete Lagoas, na região Central, produzirá 100 protetores faciais para profissionais de saúde da cidade.

De acordo com a Ambev, o álcool em gel será entregue à Secretaria de Estado de Saúde (SES), que redistribuirá o item aos municípios com maior necessidade em Minas. Ainda não há previsão de quando o produto estará com a SES.

Feito por empresas parceiras da Ambev em Cotia e Vinhedo (São Paulo), a cervejaria anunciou que dobrou sua produção de álcool em gel, chegando a um milhão de unidades. O número foi alcançado após a cervejaria ter criado uma fórmula que dispensa o uso do carbopol – uma matéria-prima que está em falta no mercado.

Outra razão para o aumento foi a criação de linhas de produção exclusivas em algumas unidades e a compra de novos equipamentos para as cervejarias localizadas em Piraí (RJ) e Jaguariúna (SP), que vão fazer a extração do álcool que vem do processo produtivo da cerveja e também o envase do álcool em gel. O insumo será doado a todas as 27 unidades federativas do Brasil.



Sete Lagoas

Em Sete Lagoas, a fábrica da Ambev está utilizando impressoras 3D para confeccionar protetores faciais e doar aos profissionais de saúde que atuam na rede pública da cidade. Os hospitais Nossa Senhora das Graças e Monsenhor Flávio D´Amato receberão 100 unidades do equipamento de proteção individual (EPI).

Segundo a empresa, já foram produzidas 38 unidades do EPI, que é feito de PETG, um composto de PET com glicol, com alta resistência à higienização e a álcool em gel 70%.

Coronavírus em Minas

Nesta segunda-feira (6), Minas tem nove mortes confirmadas por coronavírus e outros 119 óbitos em investigação pelo mesmo motivo. Além disso, o Estado contabiliza 525 casos confirmados para a doença e 47.725 notificações que aguardam resultados de exames.

