No dia 2 de julho, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, informou que a previsão do Governo de Minas era de que o pico da epidemia de Covid-19 aconteceria no dia 15 de julho, com 2.500 internações de pacientes com a doença na rede pública do Estado. Quatro dias antes dessa previsão, esse número já havia sido superado.

Conforme dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) no sábado (11), neste momento estão internadas 860 pessoas com Covid-19 em leitos de terapia intensiva e 1.676 em leitos clínicos. Ou seja, neste momento, há 2.536 pacientes internados na rede SUS com diagnóstico ou suspeita da doença – número superior à estimativa para o pico.

Ainda segundo o levantamento, entre todos os 3.454 leitos de UTI disponíveis no Estado de maneira geral (ou seja, abrangendo todos os tipos de hospitais e enfermidades), 24,90% estão ocupados com pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Veja os dados referentes a ocupação de leitos:

De acordo com boletim epidemiológico divulgado neste domingo (12) pela Secretaria, 8.583 pessoas já foram internadas em hospitais públicos ou particulares em Minas Gerais por causa da Covid-19 desde março.

O Estado contabiliza 75.851 casos confirmados da doença, sendo que 24.506 deles (quase um terço do total) se referem a pacientes ainda não curados. Em Minas, 1.576 pessoas morreram de Covid.

Belo Horizonte

De acordo com boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte divulgado na sexta-feira (10), 88% dos 370 leitos de UTI da rede SUS presentes na cidade estão ocupados – ou seja, pelo menos 325 pessoas demandam internação de alta complexidade na rede pública neste momento, na capital mineira. Nos leitos de enfermaria, há pelo menos 762 pessoas internadas com novo coronavírus.

