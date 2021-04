O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), de 62 anos, vai ser vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira (21). O chefe do Executivo segue o calendário de imunização da capital mineira. "Não furei a fila, só vou furar o braço”, disse.

A declaração foi dada na tarde desta terça-feira (20) durante um debate virtual com o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT). Os dois compartilharam suas experiências na implementação de medidas restritivas para enfrentamento da doença causada pelo novo coronavírus.

Com a chegada de uma nova remessa de vacinas, a PBH ampliou o calendário de imunização na cidade. Nesta terça, mais três grupos começaram a receber as doses pessoas com 61 e 62 anos e trabalhadores da saúde, cadastrados, com mais de 40 anos.

Até agora, na capital, 464.745 moradores foram vacinados com a primeira dose contra a doença e 140.531 receberam as duas doses.

A assessoria do prefeito informou que o local e horário da imunização não serão divulgados.

