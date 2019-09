O trânsito foi totalmente liberado no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (23), após a retirada de uma carreta que tombou no início da manhã.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o veículo que transportava MDF tombou no km 536, no bairro Madre Gertrudes, na região Oeste de Belo Horizonte, depois de sair da alça de acesso da Avenida Amazonas. Houve vazamento de óleo na pista.

O motorista de 50 anos ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Por volta das 18h27, a Via 040 informou que o trânsito estava em fase de normalização. Ainda de acordo com a concessionária, eles foram acionados às 6h34 para prestar o atendimento à ocorrência e, às 9h, concluiu o arraste da carreta, ainda carregada, para uma área segura, onde a transportadora responsável pela carga pudesse realizar o transbordo causando o menor impacto possível no tráfego.

Segundo a Via 040, “o transbordo de cargas acidentadas é de responsabilidade das transportadoras, que possuem seguro e meios para tal e que somente após a realização do transbordo pela transportadora é que a concessionária pode atuar, retirando o veículo e liberando totalmente o tráfego”.

Leia mais:

Carreta tomba, interdita pista e complica trânsito no Anel Rodoviário de BH

Caminhão pega fogo após bater em poste no Anel Rodoviário

Trânsito no Anel Rodoviário é fechado nos dois sentidos por manifestantes

Batida entre caminhão e carreta deixa trânsito caótico no Anel Rodoviário