A Agência Nacional de Mineração (ANM) enviou nessa segunda-feira (17) mais seis profissionais da Gerência de Segurança de Barragens, de Brasília, para compor a equipe que tem fiscalizado as estruturas das mineradoras em Minas Gerais. Ao todo, 22 pessoas estão atuando no Estado para verificar as condições das barragens.

De acordo com a agência, a intensificação das vistorias se estenderá até o final de janeiro. As averiguações aumentaram após as chuvas que atingiram Minas nas últimas semanas. Conforme a ANM, caso seja constatada alguma "situação anômala", a instituição fará as exigências necessárias às empresas responsáveis.

No momento, 12 barragens estão em alerta no Estado. Dessas, Forquilha III, em Ouro Preto; B3 e B4, em Nova Lima; e Sul Superior, em Barão de Cocais, estão no Nível 3 (quando há risco de ruptura iminente) de alerta.

Confira, abaixo, as estruturas que estão em Nível 2 (quando há uma anomalia classificada como 'não controlada' ou 'não extinta'):

Barragem B2, da Minérios Nacional S.A, em Rio Acima

Barragem B2 Auxiliar, da Minérios Nacional S.A, em Rio Acima

Barragem de Rejeitos, da Arcelormittal Brasil S.A, em Itatiaiuçu

Dique Lisa, da Vallourec, em Nova Lima

Grupo, da Vale, em Ouro Preto

Xingu, da Vale, em Mariana

Forquilha I, da Vale, em Ouro Preto

Forquilha II, da Vale, em Ouro Preto

Capitão do Mato, da Vale, em Nova Lima

