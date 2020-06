Minas Gerais registrou 38.891 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (26) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). São 6.122 casos a mais do que o dado divulgado na data anterior, o maior número de casos da doença incluídos no boletim em apenas um dia.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, explicou que esse grande número não se deve a casos confirmados no dia anterior, mas a dados repassados anteriormente pelas prefeituras, mas que estavam represados no sistema.

O boletim também mostrou que foram confirmados 833 óbitos em Minas pelo novo coronavírus, 27 a mais do que o levantamento apresentado na quinta-feira (25). Mas ainda há uma defasagem entre os dados divulgados pelas prefeituras e o levantamento do Estado. No boletim desta sexta, constam 109 mortes em Belo Horizonte, mas a capital mineira já confirmou 118 óbitos. O Estado aponta 73 mortes em Uberlândia, mas a cidade divulgou 99 óbitos no dia anterior.

A SES informou ainda que dos 38.891 casos confirmados, 17.938 se referem a pacientes que ainda estão sendo acompanhados – sendo que 4.075 deles estão internados no momento. Mais de 86% dos casos se referem a pessoas com idade inferior a 60 anos.

Em relação às mortes confirmadas pela doença, 82% estão relacionadas a comorbidades (especialmente hipertensão, doença cardiovascular e diabetes).