Um idoso de 70 anos levou uma pedrada no rosto após uma discussão por causa de futebol no início da noite desse domingo (8), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. O autor da pedrada fugiu e não foi localizado pela Polícia Militar. A vítima não ficou ferida com gravidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, logo após a partida entre Cruzeiro e Palmeiras e a notícia de que o time mineiro havia sido rebaixado, o torcedor cruzeirense sentou em frente a sua casa para tomar uma cerveja. Em seguida, um conhecido teria passado na rua e feito insultos por causa de futebol, tirando sarro do senhor torcedor.

Insatisfeito com os insultos e as brincadeiras, o idoso relata que teria pedido para o conhecido parar com os insultos. Após uma discussão, o homem teria pegado pedras na rua e jogado em direção ao idoso, acertando o rosto dele, que ficou com ferimentos. O suspeito teria ainda feito ameaças de morte.

