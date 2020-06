Mais 22 mortes por Covid-19 foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na tarde desta segunda-feira (29). Todos os óbitos são de Belo Horizonte. Com isso, o número de pessoas que perdeu a vida pela doença subiu para 130 em BH e 940 em Minas.



O novo boletim foi em complemento ao primeiro divulgado pela manhã, quando apontava 918 mortes confirmadas no território mineiro. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os 22 novos óbitos na capital mineira foram notificados no momento em que as equipes técnicas da SES estavam concluindo as análises no fluxo de trabalho. No boletim divulgado pela Prefetura de BH nesta segunda-feira, a capital contabilizava 129 mortes.



A Secretaria esclarece que esta segunda atualização do dia "é uma situação excepcional, com o objetivo de manter os dados alinhados aos de Belo Horizonte". A SES reforçou,ainda, que divergências pontuais entre os municípios e os casos já computados pelo Estado podem ocorrer.



Apesar da atualização, o número de casos de Covid-19 registrados em Minas permanece o mesmo do boletim da manhã: 43.864. Com 130 óbitos e 5.332 doentes, Belo Horizonte segue como o epicentro do novo coronavírus no Estado. Uberlândia também se destaca neste cenário, com 6.197 infectados e 77 mortes.