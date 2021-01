Um caminhão carregado com placas de isopor e vigas de concreto tombou, na manhã desta segunda-feira (11), na Fernão Dias, em Betim, na Grande BH, e complicou o trânsito no sentido São Paulo. Segundo a concessionária que administra a rodovia, as pistas ficaram fechadas cerca de duas horas, mas já foram liberadas. O fluxo de carros é lento no local.

⚠️ Atualização:



No km 500,5 da BR-381/MG, em Betim, todas as faixas na pista sentido São Paulo foram liberadas para tráfego.



O fluxo permanece lento no trecho, com fila de 7 quilômetros. Dirija com cuidado! https://t.co/Zdy250AoJf — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) January 11, 2021

Conforme informações da Artemis, o acidente ocorreu por volta das 10h, na altura do KM 500. Uma fila de nove quilômetros se formou por conta do acúmulo de carros que passavam pela via.

O Corpo de Bombeiros afirmou que não foi acionado para prestar suporte na ocorrência. Não há informações sobre as causas do tombamento nem de feridos.

Leia mais:

Comerciantes protestam na porta da prefeitura contra fechamento do comércio em BH

Apesar de fechamento do comércio não essencial, movimentação é grande no Centro de BH