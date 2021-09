A 1ª dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em todos os adultos de 425 cidades de Minas, e não de 450, conforme informado no fim da semana passada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo com a pasta, houve duplicidade das informações lançadas no sistema por parte dos municípios. O erro foi corrigido nesta terça-feira (21).

Do total de cidades, 305 enviaram ofício para formalizar a situação junto à Unidade Regional de Saúde. Quanto aos outros 120 municípios, o Grupo de Análise e Monitoramento da Vacinação (GAMOV) Regional entende que finalizaram a primeira aplicação, mesmo não havendo formalização.

Ainda de acordo com o Painel Vacinômetro da SES, 14,4 milhões de mineiros receberam a primeira dose do imunizante. Desses, 7.012.310 receberam o reforço. Outras 482.748 pessoas foram imunizadas com dose única, da Janseen.

BH

Belo Horizonte é uma das cidades que concluiu a vacinação da população acima dos 18 anos. A imunização da faixa etária dos 18 anos começou em 4 de setembro. Pessoas desse grupo que ainda não receberam a primeira dose deven comparecer aos postos listados pela PBH.

O calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde para esta semana inclui a segunda dose do imunizante para pessoas de 18 e 19 anos que tomaram CoronaVac, e para os moradores de 49 e 51 anos.

Confira as cidades mineiras que já vacinaram 100% da população acima dos 18 anos:

Alterosa Arceburgo Areado Cabo Verde Campo do Meio Campos Gerais Carvalhópolis Fama Guaranésia Guaxupé Juruaia Machado Monte Belo Muzambinho Paraguaçu Poço Fundo São Pedro da União Serrania Alfredo Vasconcelos Antônio Carlos Capela Nova Caranaíba Cipotânea Jeceaba Lamim Santa Bárbara do Tugúrio Santana do Garambéu Belo Horizonte Belo Vale Bonfim Brumadinho Confins Contagem Crucilândia Esmeraldas Matozinhos Moeda Nova Lima Pedro Leopoldo Rio Manso Belo Oriente Bom Jesus do Galho Bugre Caratinga Inhapim Ipatinga Jaguaraçu Joanésia Mesquita Piedade de Caratinga Santa Bárbara do Leste São Domingos das Dores Timóteo Vargem Alegre Aricanduva Berilo Chapada do Norte Coluna Coronel Murta Couto de Magalhães de Minas Gouvêa Jenipapo de Minas Materlândia Presidente Kubitschek Virgem da Lapa Aguanil Arcos Bambuí Candeias Carmópolis de Minas Cláudio Córrego Danta Córrego Fundo Cristais Dores do Indaiá Formiga Igaratinga Iguatama Itatiaiuçu Itaúna Japaraíba Moema Pains Pará de Minas Pedra do Indaiá Perdigão Santana do Jacaré Santo Antônio do Monte São Gonçalo do Pará São Sebastião do Oeste Serra da Saudade Aimorés Capitão Andrade Conselheiro Pena Cuparaque Divino das Laranjeiras Fernandes Tourinho Frei Inocêncio Frei Lagonegro Galiléia Gonzaga Itabirinha Itueta Mathias Lobato Mendes Pimentel Nacip Raydan Resplendor Santa Efigênia de Minas São Félix de Minas São Geraldo da Piedade São José da Safira São Pedro do Suaçuí Sobrália Virgolândia Carmésia Santa Maria de Itabira Canápolis Ituiutaba Santa Vitória Bonito de Minas Cônego Marinho Pintópolis São João das Missões São Romão Urucuia Andrelândia Arantina Belmiro Braga Bicas Bocaina de Minas Bom Jardim de Minas Chácara Chiador Coronel Pacheco Descoberto Ewbank da Câmara Goianá Guarará Liberdade Lima Duarte Mar de Espanha Maripá de Minas Matias Barbosa Olaria Oliveira Fortes Passa-Vinte Pedro Teixeira Pequeri Piau Rio Preto Rochedo de Minas Santa Rita de Jacutinga Santana do Deserto Santos Dumont São João Nepomuceno Senador Cortes Simão Pereira Além Paraíba Argirita Astolfo Dutra Cataguases Dona Euzébia Estrela Dalva Laranjal Leopoldina Palma Pirapetinga Santana de Cataguases Santo Antônio do Aventureiro Volta Grande Carangola Faria Lemos Tombos Berizal Fruta de Leite Gameleiras Pai Pedro São João do Paraíso Serranópolis de Minas Capetinga Carmo do Rio Claro Claraval Itaú de Minas Pratápolis Arapuá Carmo do Paranaíba Cruzeiro da Fortaleza Matutina Presidente Olegário Rio Paranaíba São Gonçalo do Abaeté Vazante Bandeira Cachoeira de Pajeú Divisópolis Jacinto Ponto dos Volantes Rubim Salto da Divisa Pirapora Várzea da Palma Diogo de Vasconcelos Guaraciaba Oratórios Paula Cândido Rio Casca Rio Doce São Miguel do Anta Sem-Peixe Albertina Andradas Borda da Mata Cachoeira de Minas Caldas Cambuí Careaçu Ipuiúna Itajubá Ouro Fino Paraisópolis Santa Rita de Caldas Santa Rita do Sapucaí Silvianópolis Tocos do Moji Wenceslau Braz Barroso Conceição da Barra de Minas Dores de Campos Entre Rios de Minas Madre de Deus de Minas Piedade do Rio Grande Ritápolis Santa Cruz de Minas São João Del Rei São Vicente de Minas Araçaí Cachoeira da Prata Capim Branco Cedro do Abaeté Cordisburgo Maravilhas Morada Nova de Minas Paineiras Presidente Juscelino Quartel Geral Santana de Pirapama Sete Lagoas Três Marias Ataléia Bertópolis Campanário Fronteira dos Vales Pavão Pescador Poté São José do Divino Umburatiba Barão de Monte Alto Coimbra Divinésia Ervália Guarani Guidoval Guiricema Miradouro Miraí Muriaé Presidente Bernardes Rosário da Limeira São Francisco do Glória São Geraldo São Sebastião da Vargem Alegre Senador Firmino Tabuleiro Ubá Água Comprida Carneirinho Itapagipe São Francisco de Sales Veríssimo Abadia dos Dourados Coromandel Douradoquara Estrela do Sul Grupiara Romaria Tupaciguara Bonfinópolis de Minas Buritis Cabeceira Grande Chapada Gaúcha Dom Bosco Formoso Natalândia Paracatu Riachinho Unaí Uruana de Minas Alagoa Dom Viçoso Itamonte Passa Quatro Pouso Alto São Sebastião do Rio Verde Seritinga Alfenas Betim Jaboticatubas Raposos São Joaquim de Bicas Taquaraçu de Minas Vespasiano Açucena Antônio Dias Braúnas Córrego Novo Dionísio Dom Cavati Entre Folhas Iapu Imbé de Minas Ipaba Marliéria Periquito Pingo-D'água Santa Rita de Minas Santana do Paraíso São João do Oriente São Sebastião do Anta Ubaporanga Vermelho Novo Alpercata Coroaci Engenheiro Caldas Mantena Paulistas Peçanha Tumiritinga Morro do Pilar Santa Bárbara São Gonçalo do Rio Abaixo Cachoeira Dourada Campina Verde Capinópolis Centralina Gurinhatã Ipiaçu Ibiracatu Itacarambi Januária Juvenília Manga Montalvânia Pedras de Maria da Cruz São Francisco São João da Ponte Ubaí Juiz de Fora Itamarati de Minas Recreio Alto Caparaó Alto Jequitibá Caiana Caparaó Durandé Ipanema Lajinha Luisburgo Matipó Mutum Pedra Dourada São José do Mantimento Taparuba Claro dos Poções Engenheiro Navarro Indaiabira Joaquim Felício Nova Porteirinha Rubelita Salinas Guimarânia João Pinheiro Lagamar Lagoa Formosa Patos de Minas Buritizeiro Ibiaí Lassance Ponto Chique Santa Fé de Minas Consolação Monte Sião Bom Sucesso Coronel Xavier Chaves Desterro de Entre Rios Ibituruna Lagoa Dourada Nazareno Prados Resende Costa São Tiago Tiradentes Antônio Prado de Minas Brás Pires Dores do Turvo Eugenópolis Mercês Patrocínio do Muriaé Piraúba Rio Pomba Rodeiro Silveirânia Tocantins Vieiras Visconde do Rio Branco Campo Florido Comendador Gomes Conquista Fronteira Limeira do Oeste Pirajuba Pratinha Uberaba União de Minas Arinos

