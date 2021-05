A manhã do quarto dia de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades foi marcada por filas menores e tempo reduzido de espera em Belo Horizonte. Desde segunda-feira (10), 36 postos de saúde podem receber o público prioritário desta fase da imunização.

Ao contrário do que ocorreu ontem, quando o grupo de 55 e 56 anos precisou enfrentar filas que chegavam a três quarteirões, quem compareceu ao Centro de Saúde Cidade Ozanan, no bairro Ipiranga, região Nordeste, se deparou com mais organização, nesta terça-feira (11)

“Foi tranquilo, rápido, com todos os procedimentos de segurança. As enfermeiras foram muito atenciosas”, disse o representante comercial Rogério Vicente dos Santos, de 54 anos. Ele garantiu a imunização logo nas primeiras horas do dia. "Dá esperança para gente de que tempos melhores virão, só tenho a agradecer".

Hoje, até às 16h, pessoas com comorbidades de 53 e 54 anos, completados até 31 de maio, recebem a primeira dose. Nesta quarta (12), é a vez dos belo-horizontinos com doenças crônicas de 50, 51 e 52 anos, além de gestantes e puérperas acima de 40 anos.

O grupo desta faixa etária – que preencheu o cadastro no portal da prefeitura – recebe o imunizante da Pfizer. As doses precisam ser armazenadas em condições especiais e, por isso, estão distribuídas em postos exclusivos (clique aqui e veja os endereços).

Documentação

Exames, receitas, relatório ou prescrição médica devem ser apresentados. O documento precisa ter sido emitido em até 12 meses. Também é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência, além de não ter recebido qualquer outra vacina há duas semanas.

A proteção dos belo-horizontinos com comorbidades começou sexta-feira (7). O grupo contempla pessoas com síndrome de Down, deficiência permanente inscritas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC), doença renal crônica e gestantes e puérperas.

(*) Com Lucas Prates

