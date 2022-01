As fortes chuvas que atingiram Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ainda seguem causando estragos. Na manhã desta quarta-feira (12), mesmo após pausa nas precipitações, moradores do bairro Colônia Santa Isabel convivem com ruas alagadas e casas debaixo d’água.

Quem já consegue entrar nas residências, agora faz a limpeza dos imóveis e contabiliza os prejuízos. Uma das atingidas mora do local há mais de 30 anos e conta que o cenário se repete a cada nova chuva.

“Tem 33 anos que moro aqui e a gente passa por essa dificuldade quando vem a enchente. A casa está debaixo d’água, com lama até o pescoço. Todos nós estamos no mesmo barco, passando pela mesma situação. Eu e meu marido estamos desempregados e sem nenhum recurso”, disse ao Hoje em Dia Lusmery Cassia de Oliveira Pereira, de 33 anos.

Ela e outros moradores aguardam ajuda para conseguir manter de pé o que sobrou. “Agora nem documento eu tenho, como vou arrumar dinheiro para limpar a minha casa?”, questionou a moradora Irani Souza.

Por conta das chuvas, Betim decretou situação de emergência no último sábado (8). Os temporais chegaram a deixar mais de 9 mil desalojados na cidade.

Moradores do bairro Colônia Santa Isabel, em Betim, ainda convivem com estragos causados pelas chuvas. Na manhã desta quarta (12), o local segue com ruas alagadas.



