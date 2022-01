As chuvas dos últimos dias já deixaram 9.251 desalojados em Betim, na Grande BH. Desses, 152 estão em cinco abrigos do município e o restante na casa de parentes e amigos.

De acordo com a prefeitura, entre sexta-feira (7) e 16h desta segunda (10), foram registrados 837 chamados decorrentes de efeitos das tempestades. Mais de 36 mil pessoas foram afetadas na cidade. Os bairros mais afetados são Citrolândia, Nossa Senhora de Fátima e Teresópolis.

Gislene esteve no bairro Senhora de Fátima na manhã desta segunda (10) para contabilizar o prejuízo na casa da mãe.

“Minha mãe tem 85 anos e é acamada. Eu levei ela pra casa da minha sobrinha para tirar ela do risco. A água entrou e ela perdeu tudo, mantimentos, o guarda-roupa”, conta.

Para Gislene, a segunda foi dia de contabilizar o prejuízo.

Betim está em situação de emergência decretada pela prefeitura desde sábado (8). O município informa que nenhum tipo de auxílio foi encaminhado pelo governo de Minas à cidade.

Nesta segunda (10), o secretário de Proteção e Defesa Civil nacional, coronel Alexandre Lucas, esteve em Betim e afirmou que o governo federal todos os recursos das forças armadas estão à disposição das cidades mineiras para socorro, abrigo e assistência aos cidadãos.

Segundo a prefeitura de Betim, todas as informações sobre os impactos das chuvas foram registradas e enviadas à União.

Uma campanha para auxiliar atingidos pelas chuvas foi organizada na cidade. Alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza e utensílios domésticos, que podem ser entregues em todas as gerências regionais da cidade; na sede da Defesa Civil; no hall da Prefeitura de Betim; no Partage Shopping, no Monte Carmo Shopping, na OAB e na CDL.

Chuvas nesta segunda-feira (10) elevam o nível dos córregos Estiva e Betim e alaga ruas e casas nos bairros de Vila das Flores e Senhora de Fátima em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



