As chuvas que castigam Minas Gerais há dias causaram transtornos que afetaram mais de 17 mil pessoas e deixaram 3.409 desabrigados. Na cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, o Rio Piranga ultrapassou o limite de transbordamento e já deixou algumas famílias desalojadas.

De acordo com o prefeito Wagner Mol, os mais afetados são os moradores ribeirinhos, especialmente os que vivem nas partes baixas da cidade. "As famílias foram avisadas. A maioria dos desalojados está em casa de parentes e os demais foram encaminhados para escolas", diz o prefeito. EWle não soube precisar quantas famílias estão desalojadas.

Mol conta que o distrito de Vila Oliveira é o que mais está sofrendo com o transbordamento do Rio Piranga. O problema é que algumas familias não quiseram deixar suas casas e o próprio prefeito precisou se deslocar para a localidade para ajudar na remoção.

Para se ter uma ideia do efeito das chuvas contínuas sobre o rio que corta Ponte Nova, a vazão normal dele é de 90 a 100 m³ por segundo. Se o volume de água chega a 550 m³ por segundo, há risco de transbordamento. Segundo Wagner Mol, o Piranga está com 637 m³ por segundo, o que representa 15% acima do nível de alerta.

Rio Piranga excede volume e causa alagamentos na cidade de Ponte Nova, na Zona da Mata de #MinasGerais.



Crédito: Sandra Lacerda pic.twitter.com/U3i0KfUIoY — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 10, 2022

UAI paralisado

O Governo de Minas informou nesta segunda-feira (10) que as atividades da Unidade de Atendimento Integrado (UAI)de Ponte Nova foram suspensas temporariamente devido ao risco de inundação.

O Rio Piranga fica em frente à unidade do UAI. A informação foi confirmada pelo prefeito.

A recomendação do governo mineiro é que as pessoas com horário agendado optem por novas datas. O agendamento pode ser feito pelo Portal MG e aplicativo MG APP Cidadão. Alguns serviços estão disponíveis nessas plataformas.

(*) Com Agência Minas.

