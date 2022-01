As chuvas constantes que castigam Minas há dias vêm causando inundações em diversas cidades do Estado. Além do risco de infecções pela água contaminada, a população também deve ter cuidado com a rede de energia e possíveis choques nas áreas inundadas.

Em caso de enchente, a Cemig orienta os moradores a desligar os disjuntores e também retirar os equipamentos das tomadas ao deixarem as residências. Para evitar danos aos equipamentos, é aconselhável colocá-los em locais mais altos.

Quando as águas baixrem e for possível retornar para casa, a primeira recomendação da estatal mineira é verificar se a energia está, de fato, desligada. Como a água pode entrar na tubulação elétrica, há risco de choque e danos a aparelhos. A dica é consultar um eletricista para ver se a fiação da residência está intacta.

Fio rompido

Durante chuva forte, se um cabo de energia se romper e cair sobre o veículo, a Cemig alerta que os ocupantes devem permanecer dentro do carro até a chegada do socorro e dos técnicos da empresa, que farão o desligamento da rede elétrica.

O abandono do veículo só é indicado em caso de princípio de incêndio nos pneus ou na lataria. Mas, ao sair do carro, a porta deve ser bem aberta e, ao juntar os dois pés, tentar pular o mais longe possível do automóvel, sem tocar na lataria e no chão ao mesmo tempo.

O mesmo cuidado deve ser tomado em caso de queda de árvores sobre a fiação elétrica. Elas podem esconder cabos eletrificados e causar acidentes graves.

Veja outras dicas da Cemig para evitar acidentes envolvendo chuva:

Não suba em postes ou estruturas elétricas para se proteger das inundações

Nunca toque em aparelhos elétricos com mãos ou pés úmidos

Não tente recarregar dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets, em locais úmidos

Durante tempestades, para fazer ligações, a melhor opção é o aparelho sem fio ou o celular, desde que não esteja recarregando na tomada

Evite a permanência em lajes altas ou locais descampados, pois podem ser atingidos por descargas atmosféricas

Jamais se abrigue embaixo de árvores e evite o uso do chuveiro elétrico

(*) Com Agência Minas

