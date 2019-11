Cerca de 6h após a Defesa Civil de Belo Horizonte emitir um alerta para a baixa umidade do ar nesta terça-feira (5), que poderia atingir o nível de 20%, o órgão voltou a emitir um novo alerta, desta vez por causa da chuva. O aviso para pancadas de chuva com raios foi divulgado nesta tarde e é válido até as 23h.

Nas redes sociais, os moradores se dividem entre confusão pela mudança brusca no clima e agradecimento, já que o calor castigou durante boa parte do dia. "Nunca vou entender esse tempo estranho de BH. Uma hora o calor tá ardendo e outra hora cai chuva com uma ventania", disse um internauta. "Obrigado por essa chuva, estava um verdadeiro inferno em BH", escreveu outra.



Foto mostra a chegada da chuva na capital mineira na tarde desta terça-feira (5) Foto mostra a chegada da chuva na capital mineira na tarde desta terça-feira (5)

Diante da possibilidade de novas pancadas na Região Metropolitana, a Defesa Civil aproveitou para dar uma série de recomendações para a população.

Confira:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

