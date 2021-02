Uma semana após uma pane elétrica em um refrigerador da policlínica de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte - que resultou na perda de 229 doses de vacina contra a Covid-19 - a cidade recebeu, nesta segunda-feira (22), 270 novas doses de CoronaVac.

"As doses estão acondicionadas na policlínica Vale do Amanhecer e serão monitoradas 24 horas por dia por profissionais da saúde. Um novo sistema de alarme também foi instalado no local", informou a prefeitura.

Após a suspensão da imunização, a aplicação da segunda dose da vacina começou na tarde desta segunda nos profissionais de saúde e no restante dos idosos que vivem no Lar Vicentino.

A reposição das doses ocorreu após a conclusão da investigação aberta pelo governo de Minas para apurar o ocorrido e foi utilizada uma reserva técnica de 5% do quantitativo total enviado pelo Ministério da Saúde, que é feita justamente para casos de perda.

As 229 doses de vacina foram perdidas após uma pane elétrica em um refrigerador da policlínica da cidade. O problema ocorreu no fim de semana, mas só foi descoberto na manhã da segunda-feira (15), quando uma funcionária da unidade chegou para trabalhar. A temperatura do equipamento estava em 36ºC, enquanto o permitido para a CoronaVac é de até 8ºC.