Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está em estado de alerta para a previsão de chuva que pode atingir a Grande BH nesta quinta (23) e sexta-feira (24). A Defesa Civil pede aos moradores que evitem 46 pontos sujeitos a inundação e alagamento, entre eles, a avenida Teresa Cristina.

A cidade decretou situação de emergência após o temporal do último domingo (19), que deixou 200 famílias desalojadas e 60 imóveis interditados. A tradicional feira de rua que acontece no bairro Amazonas também foi arrastada pela enxurrada. Feirantes perderam produtos e barracas. Por causa dos estragos, ela foi transferida provisoriamente para a avenida Juscelino Kubitschek.

Veja a lista com os pontos críticos de inundação e alagamento que devem ser evitados:



REGIONAL SEDE

1. Av. Prefeito Gil Diniz – Centro

2. Av. Dílson Diniz - Maracanã

3. Rua Domingo do Sitio – Fonte Grande

4. Av. Dulce Maria Diniz – Quintas Coloniais



REGIONAL NACIONAL



5. Rua Piatã com Rua Parati – São Mateus

6. Av. A – Vale das Amendoeiras

7. Av. A – Pedra Azul

8. Rua Queluzito - Bairro Tijuca

REGIONAL ELDORADO

9. Av. Água Branca – Água Branca

10. Av. Firmo de Matos com Av. Norte Sul – Eldorado

11. Rua João Gomes Cardoso - Eldorado

12. Av. Teleferico com Av. Pio XII – Água Branca

13. Av. Firmo de Matos – Vila Marimbondo

14. Rua das Candeias – Vila Marimbondo

15. Rua Nossa Senhora da Paz - Água Branca

16. Av. Arco Verde – Água Branca

17. Metrô Eldorado – Eldorado



REGIONAL INDUSTRIAL

18. Av. David Sarnoff – Trincheira do Itaú

19. Beco do Limoeiro – Vila Barraginha

20. Rua Monsenhor Messias com Rua Maria Figueiredo Silva – Flamengo

21. Av. Teresa Cristina – Vila São Paulo

22. Av. do Canal – Vila Itaú

23. Rua Jorge Ferreira Gomes Vírginia - Industrial

24. Rua Santa Maria esq. Com Praça Santa Maria – Santa Maria

25. Rua Coronel Américo Teixeira Guimarães - Industrial

REGIONAL PETROLÂNDIA

26. Bairro Beija Flor

27. Via Expressa nº 12.900 – Sapucaias III (Em frente ao Supermercado BH)



REGIONAL RESSACA



28. Av. João Gomes Cardoso – Jd. Laguna

29. Praça do Divino – Jd. Laguna

30. Rua General Clarck com Rua Cruzeiro do Sul – Novo Progresso

31. Rua Ibaté – Vila União da Ressaca

32. Beco Iguaçaba – Vila União da Ressaca

33. Córrego Tapera - Jardim do Lago

34. Av. Princesa Isabel Com Avenida Severino Balesteros Rodrigues;

35. Av. Das Américas Com Alameda Dos Rouxinóis

36. Beco das Corujas – Vila Novo Boa Vista

37. Ocupação Guarani Kayowa

REGIONAL RIACHO

38. Av. Francisco Firmo de Matos com Rua Rio Colorado – Riacho das Pedras

39. Av. Coronel Jove Soares – Riacho

40. Rua Rio Volga com Rua Rio Para – Riacho

41. Av. Riacho das Pedras com Av. Régulos – Jardim Riacho

42. Av. Francisco Firmo de Matos com Av. David Sarnoff - Inconfidentes

43. Av. Antônio Chagas Diniz – Inconfidentes

44. Rua São Vicente com Av. David Sarnoff – Inconfidentes

45. Av. Firmo de Matos com Rua Rio Cumprido – Riacho das Pedras

46. Córrego do Lempp - Bairro Inconfidentes

A prefeitura também criou um comitê para minimizar os impactos da chuva com dois pontos de apoio nas escolas municipais do bairro Vila São Paulo e Jardim Industrial para atender os atingidos.

Feira do Amazonas

Após recomendação da Defesa Civil de Contagem e Nacional, a partir do próximo domingo (26) a feira do bairro Amazonas vai funcionar, temporariamente, na avenida Juscelino Kubitschek, no bairro Industrial, entre as avenidas Tiradentes e Benjamim Guimarães.

Segundo a prefeitura, a mudança é para garantir a segurança dos comerciantes e frequentadores. “Esses órgãos avaliaram que seria uma irresponsabilidade permitir a continuidade da feira na Alvarenga Peixoto enquanto perdurar esse período de chuva”, afirmou o prefeito Alex de Freitas.